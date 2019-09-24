ستريم لاين بث مباشر برشلونة وفياريال يلا شووت Barca Yalla كورة لايف الآن مشاهدة مباراة برشلونة اون...

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يذكر أن قائد الفريق الكتالوني والأسطورة الأرجنتينية ميسي قد تم تتويجه بالأمس في حفل الفيفا لاختيارات The Best كأفضل لاعب كرة قدم في الموسم الماضي، وحل رونالدو ثانيا وفان دايك في المركز الثالث وخلفه محمد صلاح