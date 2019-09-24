مجدي عبدالغني يتبرأ من أزمة صلاح في "ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المصريين المحترفين، أنه غير مسؤول عن خسارة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لنقاط في جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال عبدالغني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما أثير عبر بعض المواقع بأن جمعية اللاعبين تسببت في عدم ترشح محمد صلاح لجائزة الأفضل في العالم كلام عاري تماما من الصحة".

وأضاف: "جمعية اللاعبين المحترفين هي الجهة المسؤولة فقط في جمع اختيارات اللاعبين المصريين عن طريق استمارات التصويت وإرسالها إلى الاتحاد الدولي".

وأوضح: "أصوات اللاعبين المصريين هي من وضعت صلاح في قائمة أفضل 50 لاعبا في العالم، وهو ما تم بالفعل وهذا الكلام موثق بالصور".

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وأتم قائلا: "أما خطأ عدم إرسال صوت المدير الفني للمنتخب وكابتن المنتخب يُسأل عنها الجهة المسؤولة عن ذلك".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات تصويت مصر، والسبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر، مؤكدًا إرسال استفسار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الواقعة.

وعلق صلاح على تلك الأزمة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة له مع منتخب بلاده قال عنها: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

يُذكر أن صلاح احتل المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالي في جائزة "الأفضل"، خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب المركز الثالث والهولندي فيرجيل فان دايك صاحب المركز الثاني وليونيل ميسي الفائز بالجائزة.