اتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن صوت مصر في "ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيقًا لمعرفة أسباب تجاهل التصويت المصري في مسابقة الأفضل في العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وتم الإعلان عن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفل أُقيم مساء أمس الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم، بينما حل محمد صلاح في المرتبة الرابعة بعدما حصد 26 نقطة، كما تم الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2019 والذي غاب عنه محمد صلاح.
وفي بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة قررت الجبلاية إرسال استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل فيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار فيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.
ولفت بيان الاتحاد إلى أن أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني منح صوته لزميله في صفوف الفراعنة، بينما تولى التصويت عن المدير الفني شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.
جدير بالذكر أن فيفا كشف أمس عن اختيارات مدربو وقادة المنتخبات إلى جانب ممثلي الإعلام التي شهدت غياب الأصوات المصرية للمدرب وقائد الفريق، بينما منح هاني دانيال ممثل الإعلام المصري صوته لساديو ماني أولًا، كريستيانو رونالدو ثانيًا، ومحمد صلاح ثالثًا.
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