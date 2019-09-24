إصابة قوية تضرب محمود عبدالعزيز نجم وسط الزمالك

كشفت الأشعة التى أجراها لها محمود عبد العزيز “زيزو” لاعب وسط الزمالك، إصابته بمزق فى العضلة الأمامية، مما تسبب في غيابه عن فريقه فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس الاثنين، فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يخضع محمود عبد العزيز لبرنامج علاجي وتأهيلي ، خلال الفترة الحالية، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، و المشاركة فى المباريات الرسمية.

ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، يوم السبت المقبل، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، و انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت فى السنغال بخسارة الأبيض بنتيجة 2/1.