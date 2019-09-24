نجم مصر المقاصة يغيب عن الملاعب 6 شهور بسبب إصابة الرباط الصليبي

أجرى محمد توني لاعب خط وسط فريق الكرة بنادي مصر المقاصة جراحة الرباط الصليبي بنجاح ظهر اليوم. وحرص الجهاز الفني وجميع زملائه اللاعبين علي زيارته ، وكان اللاعب قد اصيب في التدريب بقطع كلي في الرباط. وأكد دكتور امين رفعت طبيب المقاصة أن توني اجري الجراحة بنجاح وفي حالة صحية جيدة ، موجها الشكر للفريق الطبي الذي اجري الجراحة للاعب. ومن المقرر أن يبدأ اللاعب العلاج التأهيلي علي مراحل وتستمر فترة العلاج الطبيعي حتي يستطيع العودة للتدريبا الجماعية بعد 6 أشهر. وعلي الجانب الاخر يعود فريق المقاصة الي التدريبات غدا استعدادا لمواجهة الزمالك المحدد لها ٣ أكتوبر المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري ، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو للاعبين لمدة ٤٨ ساعة عقب انتهاء مباراة اسوان والفوز فيها 2/3 ضمن الجولة الاولي بالدوري. واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان ميدو يعود صباح غدا من ايطاليا بعد حضوره رسميا احتفالية ” ذا بيست” التي نظمها الفيفا لاختيار افضل لاعب في العالم ، وكان ميدو مدعو بصفة رسمية من الاتحاد الدولي. واوضح هويدي ان ميدو سيقود المران مساء غدا بالملعب الفرعي لاستاد الدفاعي الجوي لبداية الاعداد لمباراة الزمالك المقبلة.

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