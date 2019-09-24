صافرة تونسية تدير لقاء الإسماعيلي والأهلي الليبي

أعلن الإتحاد العربي لكرة القدم بتعيين الحكم الدولي التونسى “هيثم قيراط” لإدارة مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي الليبي والتى ستقام يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب بن جنات بالمنستير في إطار إياب الدور 32 من البطولة العربية.

ويعاون الدولى التونسى كل من فوزي الجريدي ومحمد بكير فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.

واخر مباراة قام بتحكيمها فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى حيث دخل القائمة الدولية للحكام في سن 25 عاما حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها.

كما يعتد هشام قيراط هو أصغر حكم يدير لقاء «الدربي» بين الترجي والنادي الإفريقي. إياب الدور 32 من البطولة العربية.ويعاون الدولى التونسى كل من فوزي الجريدي ومحمد بكير فيما سيكون سليم بلخواص حكما رابعا بجانب رضا كريم.واخر مباراة قام بتحكيمها فى مصر كانت لفريق بيراميدز أمام حرس الحدود الموسم الماضى بالدورى المحلى حيث دخل القائمة الدولية للحكام في سن 25 عاما حيث يعد أصغر حكم ينضم إليها.كما يعتد هشام قيراط هو أصغر حكم يدير لقاء «الدربي» بين الترجي والنادي الإفريقي.

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