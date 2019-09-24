خطأ كارثي يبطل صوت اتحاد الكرة لصالح محمد صلاح

تسبب خطأ كارثي من مسؤولي اتحاد الكرة، في إبطال صوت اتحاد الكىة لصالح محمد صلاح نجم ليفربول في جائزة أفضل لاعب في العالم. علمت " الوفد "، ان علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأوليمبي وقع استمارتي التصويت لمدرب المنتخب وكابتن الفريق، وهما شوقي غريب مدرب المنتخب الاوليمبي والقائم بأعمال مدرب المنتخب الاول في هذا التوقيت، واحمد المحمدي كابتن المنتخب الأول.

وأكد مصدر باتحاد الكرة ان الفيفا رفض اعتماد صوت مصر لهذا السبب. غريب مدرب المنتخب الاوليمبي والقائم بأعمال مدرب المنتخب الاول في هذا التوقيت، واحمد المحمدي كابتن المنتخب الأول.وأكد مصدر باتحاد الكرة ان الفيفا رفض اعتماد صوت مصر لهذا السبب.

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