رسميًا.. الكشف عن موعد حفل الكرة الذهبية

كشفت مجلة ‘"فرانس فوتبول" الفرنسية، رسميًا، عن موعد الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 .

ووفقًا للمجلة الفرنسية الشهيرة، تم تحديد يوم 21 أكتوبر المقبل، للكشف عن جميع المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019،

وجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم، وجائزة كوبا التي تمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، بالإضافة إلى ‘‘جائزة ياشين‘‘ المخصصة لأفضل حارس مرمى في العالم .

ومن المقرر أن يقام الحفل الكبير

للكرة الذهبية يوم 2 ديسمبر في مسرح شاتليت في باريس لتسليم الجوائز للفائزين والكشف عن كل التصنيفات .

تجدر الإشارة أن جائزة الكرة الذهبية منفصلة تمامًا عن جائزة فيفا التي توج بها بالأمس ليونيل ميسي نجم برشلونة .

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ومن المتوقع أن يتم ترشيح ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك

وكريستيانو رونالدو في القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية