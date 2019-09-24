سموحه ٢٠٠٥ يفوز على دلفى 5/1

فاز فريق سموحه مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم على نظيرة دلفى ١/٥ فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ملعب سموحه ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة منطقة الإسكندرية .
سجل أهداف سموحه كلا من عبد العزيز سعيد ، مروان محمد ، محمد صلاح ، مالك علاء الدين، عمر ٱسر .
لعب سموحه بتشكيل مكون من أحمد محمد ، عبد العزيز سعيد ، محمود صلاح , محمود ماهر ، مروان محمد و، زين السيد و، سيف الدين هانى ، أحمد إيهاب ، مجدى عاطف ، مالك علاء الدينواشترك أثناء المباراة كلا من جابر وائل ، عبد الرحمن عيد ، عمر ٱسر .
يتكون الجهاز الفني من هانى العجيزى مدير فنى ، أحمد الجندى مدرب عام ، أسامه الشاذلى مدرب حراس المرمى ، ابراهيم رأفت إدارى الفريق ، حسن على علاج طبيعي .
يقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع، عبد البديع حماده مدير إدارى القطاع ، عادل ذكى شئون اللاعبين .
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