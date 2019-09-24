شاهد..مباراة برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا ، لمباراة برشلونة أمام فياريال مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

يسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعدما

تعرض للهزيمة الجولة الماضية أمام غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بهدفين دون ردّ، ويدخل البارسا المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات.

يدخل البارسا اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السابع بـرصيد 8 نقاط.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

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تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.