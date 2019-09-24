تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا ، لمباراة برشلونة أمام فياريال مساء اليوم الثلاثاء على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
يسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعدماتعرض للهزيمة الجولة الماضية أمام غرناطة الصاعد حديثًا لدوري الأضواء بهدفين دون ردّ، ويدخل البارسا المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات.
يدخل البارسا اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فياريال المركز السابع بـرصيد 8 نقاط.
موعد مباراة برشلونة وفياريال
تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..مباراة برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.