فارياس مدرب طلائع الجيش يدرس إنبي

طلب البرازيلي سيرجيو فارياس المدير الفني لنادي طلائع الجيش لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى فى مباراة إنبى المقبلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل، بعدما لم يظهر هجوم الفريق بشكل مميز أمام المقاولون العرب

في المباراة السابقة.

ويعكف المدير الفني لـطلائع الجيش علي مشاهدة مباراة إنبي أمام تمهيد لتدوين بعض نقاط القوة والضعف في صفوف إنبي.

وكان فارياس عقد محاضرة للاعبيه بالفيديو

صباح أمس الاثنين، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام، وشرح فارياس الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

والجدير بالذكر أن طلائع الجيش يواجه إنبي يوم الخميس ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز.