جمال بلماضي يصوت لمحمد صلاح بجائزة الأفضل في العالم

صوت المدرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، المتوج حديثًا بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني ، في استفتاء الاتحاد الدولي لجائزتي أفضل لاعب لعام 2019.

فضل بلماضي، التصويت لصالح ثلاثي ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، حيث منح صوته للفرعون المصري محمد صلاح في المركز الأول ثم السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني، والمدافع الهولندي فيرجل فان ديك في المركز الثالث.

وحاز الأرجنتيني ليونيل

فيرجل فان ديك في المركز الثالث.وحاز الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، متقدمًا على فان ديك وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز فيفا الذي أقيم، أمس، في ميلانو.

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