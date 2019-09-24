شاهد..الغندور يكشف ملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن الملعب الذي سيستضيف مباراة الزمالك، وجينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها السبت المقبل،في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
قال الغندور على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"إقامة مباراة العودة بين فريقي الزمالك وبطل السنغال بدور 32 لبطولة أفريقيا ببرج العرب بحضور جماهيري".
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