رابطة الصحافة الرياضية تستفسر من الفيفا عن سبب اختيار هاني دانيال للتصويت

أرسل رابطة الصحافة الرياضية المصرية برئاسة حسن خلف الله، استفسارا للقسم الإعلامي بالاتحاد الكرة الدولي، عن سبب اختيار هاني دانيال، كممثل للصحافة الرياضية المصرية، وكعضو في لجنة تحكيم وسائل الإعلام التي تختار جائزة أفضل لاعبي FIFA، بالرغم من عدم كونه صحفيا رياضيا ولا حتى عضوا في ESPA ، الذي يضم أكثر من 600 صحفي رياضي محترف.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

إلى: قسم الإعلام في FIFA

من:رابطة الصحافة الرياضية المصرية (ESPA)

المرجع: FIFA - The

أفضل الجوائز

سيدي العزيز / سيدتي

آمل أن يجد لك هذا الخطاب جيدًا.

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أتصل بك ، بصفتى رئيسًا لـ ESPA ، بخصوص اختيارك للسيد هاني دانيال كممثل للصحافة الرياضية المصرية كعضو في لجنة تحكيم وسائل الإعلام التي تختار جائزة أفضل لاعبي FIFA.

أود أن أبلغكم أن السيد دانيال هو صحفي مصري ، لكنه ليس

صحفيا رياضيا ولا حتى عضوا في ESPA ، الذي يضم أكثر من 600 صحفي رياضي محترف.نحن نشعر بخيبة أمل حقيقية لأنه ليس لدينا أي فكرة عن كيفية اختياره له ، كجزء من لجنة تحكيم وسائل الإعلام الخاصة بك وعلى أي أساس أو من قام بترشيحه للانضمام إلى لجنة تحكيم وسائل الإعلام التابعة للفيفا دون استشارتنا كرابطة.

نتطلع إلى التعاون المتبادل مع قسم الإعلام في FIFA في المستقبل ، عند اختيار عضو في وسائل الإعلام الرياضية المصرية.

رئيس ESPA

حسن خلف الله