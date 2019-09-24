إصابة قد تُسهل مأمورية دفاع يوفنتوس أمام ليفركوزن

أكد باير ليفركوزن عدم قدرة جناحه المتألق “ليون بيلي” بالجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا عندما يحل الفريق ضيفًا على يوفنتوس في تورينو الأسبوع المقبل.

وأصدر النادي بيانًا يوضح فيه حجم الإصابة التي تعرض الجناح الجامايكي الشاب في المباراة التي خسرها أمام لوكوموتيف موسكو 2-1 في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وقال أطباء ليفركوزن “ليون بيلي أصيب بتمزق عضلي بعد أن خرج في الشوط الأول من مباراة لوكوموتيف موسكو، ومن المُستبعد عودته قبل عدة أسابيع”.

وقد تستغرق فترة علاج ليون بيلي من 10 إلى 15 يومًا على أقل تقدير قبل عودته، ما يعني أنه سيخرج كذلك من حسابات المدير الفني لمنتخب جامايكا “ثيودوري وايتمور” في مباراتي “أروبا” بمنتصف شهر أكتوبر، ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة “دوري أمم أمريكا الشمالية” (دوري الكونكاكاف للأمم).

في نفس السياق، سيدخل العملاق الإيطالي “يوفنتوس” مباراة ليفركوزن واضعًا النقاط الثلاث هدفًا رئيسيًا له، لتعويض تعادله المُخيب للآمال في المباراة الإفتتاحية أمام أتلتيكو مدريد 2/2 على ملعب واندا، بعد أن كان متقدمًا في النتيجة بهدفين حتى الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء.