ماورو إيكاردي يُحاول التحقير من شأن الإنتر!

كشف المهاجم الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” عن الأسباب التي دفعته نحو مغادرة الإنتر الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، والانضمام لنادي باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

وقال إيكاردي بإنه غادر مدينة ميلانو لأن الوقت قد حان بالنسبة له للانضمام إلى فريق فائز، يستطيع تحقيق البطولات بصفة دائمة.

وتعتبر هذه الكلمات إهانة لنادي الإنتر الذي دَعم صفوفه في الميركاتو الصيفي بعدد كبير من الصفقات لعل أهمها الثلاثي “روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز وباريلا”.

وأتم هداف “السيري آ” انتقاله إلى باريس سان جيرمان في أخر يوم من أيام الميركاتو، الموافق 2 سبتمبر الجاري، على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل 65 مليون يورو، بعد أشهر من التوتر في جوسيبي مياتزا منذ سحب الرقم 9 منه لمنحه للوافد الجديد روميلو لوكاكو.

وقال إيكاردي لقناة كانال بلاس الفرنسية: “لقد جئت إلى هنا لألعب. إذا وصلت إلى خيار الشراء، فأنا أعلم أن اللاعب يجب أن يبذل قصارى جهده لضمان أن يقرر النادي شرائه على الفور. سنرى ما سيحدث في الصيف المقبل”.

وأضاف “كنت في عامي السابع مع الإنتر وكان حلمي هو اللعب في دوري أبطال أوروبا مع الفريق، وهو ما فعلته في الموسم الماضي، لكننا لم نفز بأي شيء”.

وأوضح إيكاردي “اعتقدت أن الوقت قد حان لكي أذهب إلى نادٍ يفوز بالألقاب، وبإمكانه أن ينافس ويفوز بأكثر من لقب في الموسم. لقد حان الوقت لكي أبدأ بالفوز”.

وأكمل قوله “الحقيقة هي أن باريس سان جيرمان فريق مليء باللاعبين الأبطال وهذا ما أردت”.

Advertisements

القاتل وميسي

يُعد إيكاردي من أروع الهدافين داخل منطقة الجزاء، لكنه لم يلعب بشكل جيد مع زملائه في الإنتر، كما أشار مدربه في فريق الأفاعي “أنطونيو كونتي” أو مدربه السابق “لوتشيانو سباليتي”، ولهذا السبب تعرض للإيقاف وسحب شارة القيادة منه بالموسم الماضي قبل أن يُسحب منه الرقم 9 هذا الموسم.

لكن اللاعب غير مهتم بكل هذا، وذهب لتبجيل نفسه خلال حديثه مع القناة الفرنسية الشهيرة، وقال “الناس يطلقون علي القاتل داخل منطقة الجزاء، لأنني على استعداد دائم لتسجيل الأهداف من داخل الصندوق، ومنذ أول ظهور لي عندما كنت صغيراً، كان هدفي وهوسي دائمًا هو تسجيل الأهداف. ”

غالبًا ما كانت واندا نارا، زوجة إيكاردي، وراء التوتر المستمر مع الإنتر، ناهيك عن اللاعبين الآخرين.

إيكاردي وواندا متزوجان ولديهما طفلان، لكنهما يعيشان أيضًا مع الأطفال الثلاثة الذين أنجبتهم من زوجها السابق والزميل السابق لإيكاردي في برشلونة “ماكسي لوبيز” العائد مؤخرًا إلى إيطاليا للعب مع نادي كروتوني في “السيري ب”.

وعن علاقته بزوجته واندا نارا، قال إيكاردي “لقد عملت مع واندا منذ سبع سنوات، وهي شخصية مشهورة وكذلك أنا، لذلك نحن ندرك تمامًا ما سينتج عن ذلك. هذا لا يغير الطريقة التي أفكر بها أو ألعب بها، وإلا لم أكن لأسجل 150 هدفًا مع الإنتر في السنوات الماضية”.

وتابع “أعتقد أن وجود واندا كوكيلة لأعمالي هو أفضل قرار لعائلتي ولحياتي المهنية. لم أفكر فيه مرتين. أنا شخص يعامل الرجال والنساء بنفس الطريقة. لدي ثلاثة أبناء وبنات، لكنني أعاملهم بالطريقة نفسها وأعطيهم نفس الهدايا”.

هناك الكثير من الشائعات عن أن ليونيل ميسي لا يريد إيكاردي في تشكيلة الأرجنتين، لأن البولجا صديق مقرب لماكسي لوبيز.

وعلق إيكاردي على هذه الشائعات قائلاً: “لقد لعبت مع ميسي، كنت أعرفه عندما لعبت في أكاديمية برشلونة قبل عدة سنوات. أنا أعرفه جيدًا ولا أعتقد أن هذا صحيح، لكن لا يمكنني منع الناس من قول ذلك. أنا أحترمه كثيرًا وأشك أن هذا صحيح “.