محمد صلاح يرد على منتقديه برسالة حاسمة



وجه محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول، رسالة صريحة للرد على الانتقادات التي طالته خلال الساعات الأخيرة، بشأن رفع اسم منتخب مصر من صفحته الشخصية على "تويتر".



ونشر صلاح، صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بقميص منتخب مصر مع ألوان علم مصر، معلقًا: "‏مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".



وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لحساب اللاعب الشخصي على تويتر، وقد حذف فيه من ملفه التعريفي كلمة "لاعب بمنتخب مصر"، واكتفى بذكر ناديه ليفربول.



وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب أفضل لاعب في العالم متفوقا على الهولندي فيرجيل فان دايك والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وحل صلاح في المركز الرابع متفوقًا على زميله بالفريق ساديو ماني.



المصدر: موقع كورة

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