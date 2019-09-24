رياضة | "زيدان في ورطة".. المدرب الفرنسي يعرب عن إحباطه من الوضع في مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيدان في ورطة".. المدرب الفرنسي يعرب عن إحباطه من الوضع في مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مدرب نادي ريال مدريد زين الدين زيدان عن إحباطه الشديد من الوضع الحالي داخل نادي ريال مدريد، وذلك بعدما ظهرت عدة مشاكل داخل الفريق، وهذا قبل مواجهة ريال مدريد وأوساسونا في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتحدث زيدان في وسائل الإعلام، وأكد بأن الفريق يعاني من بعض الإصابات في كافة الخطوط، بداية من خط الدفاع مرورًا بخط الوسط والهجوم، وهو الأمر الذي يزعج زيدان كثيرًا على حد وصفه.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ريال مدريد وأوساسونا: "في الحقيقة يضايقني هذا الأمر بشكل كبير، أنا لا أرغب في أرى لاعبي الفريق مصابين، ولكن الإصابات هي جزء من كرة القدم، هكذا تعودنا دومًا".

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وأكمل زين تصريحاته ليؤكد بأن فيرلان ميندي سوف يغيب عن المشاركة في صفوف الفريق الملكي في مباراة أوساسونا، ولكن النادي سوف يتحلى بالصبر حيال هذا الأمر، وسوف يسمح للاعب بأن يكمل برنامجه التأهيلي بشكل كامل".

وأكد زين الدين زيدان كذلك بأن الفريق قد خسر جهود لاعبه ومهاجمه "ماركو إسينسيو" لفترة طويلة، وذلك بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، ولكن ربما الشيء الوحيد الإيجابي فيما يتعلق بملف الإصابات في ريال مدريد، هو وجود إحتمالية لعودة الثنائي لوكا مودريتش، وإيسكو من جديد إلى صفوف الفريق.

وكان إيسكو ولوكا مودريتش قد غابا عن صفوف الفريق في آخر أربع مباريات، والتي شهدت تخبط كبير في النتائج بالنسبة لنادي ريال مدريد.