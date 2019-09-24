رياضة | مدرب توتنهام يرحب بتولي تدريب ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام يرحب بتولي تدريب ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، على الأنباء الكثيرة التي انتشرت مؤخرًا، حول إمكانية توليه مهمة تدريب ريال مدريد الإسباني، في حال الريحل عن تدريب السبيرز، في المستقبل القادم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن المدرب الأرجنتيني الرائع، بوتشيتينيو، يعتبر هدفًا طويل المدى بالنسبة لنادي ريال مدريد، وذلك بعد أن ظل اسمه مرتبطًا بتدريب الفريق الأول للنادي الملكي على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ومن الجدير بالذكر، أنه قد تعرض الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لكتيبة ريال مدريد، لانتقادات قوية منذ عودته إلى النادي في مارس الماضي، كخليفة للأرجنتيني سانتياجو سولاري، حيث انخفض معدل فوزه من 70% إلى أقل من 50%، مما سمح بانتشار شائعات بأن بوتشيتينيو قد يحل محله، في تدريب أصحاب ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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وعندم تم سؤال ماوريسيو يوتشيتينيو في حفل الفيفا، مساء أمس الإثنين، عما إذا كان مهتمًا بتدريب ريال مدريد، قال المدرب: "ربما في سنة ما".

وكان ماوريسيو بوتشيتينيو قد احتل المركز الثالث في قائمة أفضل مدربي العالم لعام 2019، خلف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حيث قاد السبيرز لوصافة دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

وخلال الأسابيع الماضية فقد شهدت من فريق توتنهام كفاحًا كبيرًا، وقد فاز في مباراتين فقط من مبارياته الست الأولى في الدوري الإنجليزي، ليحتل المركز السابع في الترتيب، خلف ليستر سيتي، ووست هام وبورنموث.