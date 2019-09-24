رياضة | رونالدو يقدم دليلا جديدا على غيرته من ليونيل ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يقدم دليلا جديدا على غيرته من ليونيل ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نجم التانجو ونادي برشلونة ، ليونيل ميسي، في أن يخطف لقب أفضل لاعب في العالم لعام 2019، وذلك بعد منافسة قوية مع الثنائي، الهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو ، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي عن حصول ميسي على المركز الأول برصيد 48 نقطة، وبعده فان دايك برصيد 38 نقطة، وبعدهم كريستيانو رونالدو 36 نقطة.

يذكر أن جائزة ذا بيست يكون الفائز بها هو الحاصل على أكثر عدد من تصويتات قادة ومدربي المنتخبات العالمية، وكذلك الصحفيين حول العالم، وبما أن رونالدو هو قائد منتخب البرتغال، وميسي هو قائد منتخب الأرجنتين، فكلاهما قد صوتا على الفائز في هذه الجائزة، ولكن القوانين لا تسمح للاعب بإختيار نفسه ضمن الترشيحات التي يرسلها للاتحاد الدولي لكرة القدم بصفته قائد منتخب بلاده، فمن ذهبت أصوات رونالدو وميسي؟

في هذا العام، يرى ميسي، أن ساديو ماني هو أفضل لاعب في العالم، ويأتي من بعده كريستيانو رونالدو ومن بعده فرانكي دي يونج، أما رونالدو فيبدو بأنه لا يضع ميسي في حسبانه، حيث أخار قائد البرتغال الثلاثي دي ليخت، ودي يونج، ومبابي كأفضل ثلاث لاعبين في العالم في النسخة الحالية من الجائزة.

وبخصوص هذا الأمر، نشرت شبكة ESPN تقرير قالت فيه أن ليونيل ميسي قد صوت على هذه الجائزة في 9 مناسبات سابقة، أثنان منهم أعطى صوته إلى رونالدو كواحد من الترشيحات الثلاثة، في حين لم يختار رونالدو، ليونيل ميسي ضمن الأفضل في أي مرة، وهو ما يؤكد بأن رونالدو يتعمد ذلك.