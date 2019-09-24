رياضة | غدًا.. ثنائي الشرقية يُجري جراحة الرباط الصليبي والفريق يواجه بني عبيد وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. ثنائي الشرقية يُجري جراحة الرباط الصليبي والفريق يواجه بني عبيد وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجري الثنائي كريم أيالا وأحمد حنفي لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية جراحة الرباط الصليبي غدًا الأربعاء، بأحد مستشفيات القاهرة وذلك على يد الدكتور أحمد رزق.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال إحدى تدريبات الفريق بمعسكر الإسماعيلية استعدادًا للموسم الجديد، ليتأكد غيابهما عن الملاعب لمدة ٦ أشهر.

وأنهى علاء مختار المدير الإداري للفريق الشرقاوي كافة تفاصيل إتمام العملية الجراحية للثنائي، على أن يتم إجراؤها غدًأ الأربعاء.

وفي سياق متصل يخوض فريق الشرقية مواجهة ودية عصر غدٍ الأربعاء أمام فريق بني عبيد في المباراة التي ستقام على ستاد جامعة الزقازيق.

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وستكون مباراة الغد الودية السادسة التي يخوضها الفريق الشرقاوي استعدادًا للموسم الجديد حيث حقق الفوز على أبو كبير برباعية نظيفة والرباط والأنوار بهدفين دون رد، والمنصورة بهدف نظيف، والسنبلاوين بثنائية نظيفة، وخسر أمام اتحاد الشرطة بهدف نظيف.

ويسعى محمد فايز المدير الفني للشرقية للوقوف على مستوى لاعبيه في مباراة الغد ومنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة استعدادًا للموسم الجديد.

ويقع فريق الشرقية في المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، حيث يستهل مبارياته بمواجهة جاره ديرب نجم في الجولة الأولى من المجموعة التي تضم 14 فريقًا.

