رياضة | مفاجأة نارية جديدة في أزمة محمد صلاح و"THE BEST"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية جديدة في أزمة محمد صلاح و"THE BEST" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأزمة المثارة حاليا بسبب عدم إرسال تصويتات المدير الفني للمنتخب الوطني وقائد الفراعنة للفيفا؛ حول جوائز THE BEST بالوقت القانوني.

وقال أسامة إسماعيل: "إن أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني قام بالتصويت للاعب محمد صلاح لاعب ليفربول؛ بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد نشر قائمة المدربين وقادة المنتخبات حول العالم اللذين قاموا بالتصويت في استفتاء جائزة أفضل لاعب 2019، إلا أن تلك القائمة أثبتت أنه لم يتم الحصول على صوتي مدرب وقائد منتخب الفراعنة.

وكلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بفتح تحقيق كامل مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبوريدة والحالي برئاسة عمرو الجنايني؛ حول أزمة عدم التصويت للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي؛ في جائزة THE BEST في الوقت القانوني.

وطالب صبحي؛ بضرورة الاستفسار حول عدم تصويت المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة السابق، لمحمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، في جائزة أفضل لاعب بالعالم لعام 2019، وهو ما تسبب في خسارة اللاعب 10 نقاط في سباق جائزة "The Best".

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وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب بأنه أشرف بنفسه على تسليم استمارات قائد ومدرب منتخب مصر في التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وأضاف في تصريحات عبر "TIME SPORTS" أن الثنائي اختارا محمد صلاح في المركز الأول، وأنه لا يعرف سر إعلان الاتحاد الدولي حجب اختيارات مدرب وقائد منتخب مصر.

وتنص لائحة الجائزة على اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير.

واكتفى محمد صلاح بالتعبير عن ذلك الموقف؛ بالتأكيد على حبه وإعتزازه بمصر عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدما كتب :" مهما حاولوا يغيروا حبي ليكى ولناسك مش هيعرفوا".

وقام محمد صلاح بكتابة تلك التويتة عقب وقت قليل من حذف مسمي لاعب منتخب مصر من بياناته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بعد الأزكة التى حدثت خلال الساعات الأخيرة بعد قيام الصحفي الممثل عن مصر بإختيار ساديو مانى في المركز الأول وإعطاء صلاح المركز الثالث في التصويت وأيضاً بعد عدم إدراج قائد ومدرب منتخب مصر والذى صوتوا لصلاح ولكن بعد تأخر الاتحاد المصري لكرة القدم السابق فى إرسال التصويت للفيفا، تم عدم إدراج تصويتهم مما أثر على محمد صلاح في الترتيب وحصل اللاعب عي المركز الرابع خلف ليوميل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.