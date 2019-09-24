رياضة | تعليق مفاجئ من الصقر بشأن أزمة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مفاجئ من الصقر بشأن أزمة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق على عدم اختيار نجم الفراعنة محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم 2019، وحذف الأخير لاسم مصر من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب الصقر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": " من حق صلاح أن يغضب وأن نلتمس له العذر ومن حق الجميع أن يسأل عن السبب وراء عدم وجود أصوات المدير الفني وكابتن منتخب مصر والتي كانت ستفيد صلاح ولكن تبقى الفرصة متاحة أمام صلاح لتحقيق الحلم الكبير بالحصول على الكرة الذهبية فكل الدعم لصلاح في القادم لأنه لا يمثل نفسه بل يُمثلنا جميعا".

وظهرت أزمة في الساعات الأخيرة بعدم تصويت الاتحاد المصري لكرة القدم لمحمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم والتي يقدمها الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا".

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ونجح ليونيل ميسي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي في حفل The best بالأمس.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسماء الثلاثي المرشح للقائمة النهائية، وضمت تلك القائمة الثنائي المرعب ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى الهولندي فيرجيل فان دايك الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا الموسم.

وحل صلاح رابعا في قائمة الافضل في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لم يحضر حفل الاتحاد الدولي مساء ليلة الأمس في ميلانو.