رياضة | مدير منتخب مصر يرد على أزمة اتحاد الكرة ومحمد صلاح في "The best"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير منتخب مصر يرد على أزمة اتحاد الكرة ومحمد صلاح في "The best" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت أزمة جديدة خلال الساعات الأخيرة بين محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والاتحاد المصري لكرة القدم السابق، خاصة بعد عدم إرسال تصويت مدرب المنتخب وقائده في حفل THE BEST لجائزة أفضل لاعب في العالم.

جاء ذلك بعدما تجاهل الاتحاد المصري لكرة القدم؛ إرسال تصويتات المدير الفني للمنتخب الوطني وأحمد المحمدي قائد الفراعنة في الوقت المناسب والقانوني ليتم استبعادها.

وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب بأنه أشرف بنفسه على تسليم استمارات قائد ومدرب منتخب مصر في التصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وأضاف في تصريحات عبر "TIME SPORTS" أن الثنائي اختارا محمد صلاح في المركز الأول، وأنه لا يعرف سر إعلان الاتحاد الدولي حجب اختيارات مدرب وقائد منتخب مصر.

وتنص لائحة الجائزة على اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم من خلال 4 طرق تصويت متساوية فيما بينهم بنسبة 25% منها ويتم تقسيمها عن طريق اختيار الجماهير عبر استفتاء فيفا بالموقع الرسمي ومدربي منتخبات العالم وقادة منتخبات العالم ومجموعة من الإعلاميين من كل دول العالم بواقع 3 اختيارات لكل فرد يحصل الأول منها على 5 نقاط ثم الثاني على 3 ونقطة وحيدة للأخير.

واكتفى محمد صلاح بالتعبير عن ذلك الموقف؛ بالتأكيد على حبه وإعتزازه بمصر عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بعدما كتب :" مهما حاولوا يغيروا حبي ليكى ولناسك مش هيعرفوا".

وقام محمد صلاح بكتابة تلك التويتة عقب وقت قليل من حذف مسمي لاعب منتخب مصر من بياناته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" بعد الأزكة التى حدثت خلال الساعات الأخيرة بعد قيام الصحفي الممثل عن مصر بإختيار ساديو مانى في المركز الأول وإعطاء صلاح المركز الثالث في التصويت وأيضاً بعد عدم إدراج قائد ومدرب منتخب مصر والذى صوتوا لصلاح ولكن بعد تأخر الاتحاد المصري لكرة القدم السابق فى إرسال التصويت للفيفا، تم عدم إدراج تصويتهم مما أثر على محمد صلاح في الترتيب وحصل اللاعب عي المركز الرابع خلف ليوميل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم الجوائز التي حصدها طوال مسيرته قبل احتلال المركز الرابع في THE BEST من خلال التقرير الآتي:-

جائزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا عام 2012.

جائزة أفضل لاعب في دوري السوبر السويسري عام 2013.

جائزة هداف تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2014.

جائزة لاعب الموسم في نادي روما موسم 2015–2016.

جائزة أفضل لاعب عربي من غلوب سوكر عام 2016.

جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في إفريقيا..مقدمة من جريدة المنتخب المغربية عام 2017.

جائزة بي بي سي لأفضل لاعب كرة قدم إفريقي عام 2017.

جائزة أفضل لاعب أفريقي خلال العام موسميين متتاليين 2017 و 2018.

Advertisements

جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (رابطة اللاعبين المحترفين) نوفمبر 2017، وديسمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018.

جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (إي أيه سبورتس) نوفمبر 2017، وفبراير 2018، ومارس 2018.

جائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2017- 2018.

جائزة رابطة كتاب كرة القدم في بريطانيا لأفضل لاعب في الموسم 2017-2018.

جائزة الشركة الراعية للدوري الإنجليزي الممتاز لأفضل لاعب في "البريميرليج" موسم 2017–18

جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز موسميين متتاليين 2017–18، 2018–19.

جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا سبتمبر 2017 وأكتوبر 2017، و مرتين أبريل 2018.

جائزة هدف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أبريل 2018، ومايو 2018.

جائزة لاعب الشهر "POTM" في نادي ليفربول أغسطس 2017، وسبتمبر 2017، ونوفمبر 2017، وديسمبر 2017، وفبراير 2018؛ ومارس 2018، وأبريل 2018.

جائزة هدف الشهر "GOTM" في نادي ليفربول؛ أغسطس 2017، وسبتمبر 2017، ونوفمبر 2017، وديسمبر 2017، وفبراير 2018، وأبريل 2018.

جائزة BristolStMotors المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، بتصويت الجماهير مايو 2018.

جائزة أونزي الذهبية موسم 2017–18.

جوائز الفيفا للأفضل كرويا: (المركز الثالث) 2017–18؛ والرابع 2018-2019.

الفريق المثالي الأفضل في إفريقيا 2017و 2018.

جائزة بوشكاش لأفضل هدف موسم 2017–18.

فيفبرو التشكيلة الثانية موسم 2018.

جائزة جول 50: (المركز الثالث) موسم 2018.

جائزة لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم 2018.

جائزة الكرة الذهبية: (المركز السادس) 2018 و2019