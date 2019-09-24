رياضة | اتحاد الكرة يتلقي دعوة لمشاركة منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا.. وإنهاء الإتفاق مع عمان والسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يتلقي دعوة لمشاركة منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا.. وإنهاء الإتفاق مع عمان والسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى دعوة رسمية لمنتخب الشباب الذى يقوده ربيع ياسين للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا والمقرر إقامتها في تونس في الفترة من 21 إلي 30 نوفمبر المقبل.

وانهى الاتحاد المصري لكرة القدم إتفاقه مع منتخبي السعودية وعمان لمواجهة منتخب مصر للشباب ودياً خلال يومي الخميس 26 سبتمبر والأحد 29 سبتمبر خلال المعسكر المقام حاليا وتحديداً في فندق حرس الحدود للمنتخب تحت قيادة ،في المعسكر الذى إنطلق يوم 20 سبتمبر الماضي.

وتضم القائمة 22 لاعبا هم :

حمزة علاء عبد الله وعاصم سليم حسين ومحمود صابر ومحمد أشرف وعربي بدر (الأهلي)

وأحمد عيد وحسام أشرف (الزمالك)

وإبراهيم عادل (بيراميدز)

وإيهاب العابدي وزياد فرج (المصري)

وعبد الرحمن الرفاعي (السكة الحديد)

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وفارس مجاهد (سموحة)

وحازم هاني (المنصورة)

عبد الرحمن عشري وعبد الله عادل وزياد كمال (انبي)

ومحمد شحاتة (طلائع الجيش)

محمود صابر (النجوم)

محمود عباس (بتروجت)

وزياد طلبة (المقاولون العرب)

وصلاح الدين رضا وريتشارد رضا (محترفان)

وكان ربيع ياسين المدير الفتى لمنتخب الشباب مواليد 2001 قد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم بتوفير معسكر شهري، من أجل إستعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها موريتانيا عام 2021 والمؤهلة لمونديال الشباب بنفس العام.