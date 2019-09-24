رياضة | بالأرقام.. ريال مدريد يفتقد للثقة في صفقاته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ريال مدريد يفتقد للثقة في صفقاته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت مؤسسة "CIES" تقريرًا عن تأثير ظهور الصفقات الجديدة في الأندية، وفقًا لنسبة الوقت التي توضح قيمتهم على أرض الملعب.

وعندما تم التطرق لنادي ريال مدريد الإسباني وصفقاته التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الماضي، فقد وصلت النسبة إلى 10.3٪ فقط، وهو أقل فريق منح صفقاته دقائق في إسبانيا خلف فريق أتلتيك بيلباو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية فإن ريال مدريد أنفق 307.5 مليون يورو على الصفقات في الصيف، صحيح أن هازارد قد أصيب في معظم الوقت، لكن بقية اللاعبين جلسوا على الدكة، حيث شارك ميليتاو 30 دقيقة، ميندي 180، جيمس 223 ، وهزارد 120، ويوفيتش 106، لا يزال رودريجو وأريولا ينتظران الظهور الأول في الليجا.

واستغرق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 450 دقيقة (أي خمس مباريات) ، لتحديد ما إذا كان اللاعبين الجدد يستحقوا المشاركة أو لا.

ليجعل ريال مدريد ثاني أقل فريق في إسبانيا ثقة في تعاقداته، لكن بالمقارنة مع الأندية الأخرى في البطولات الخمس الكبرى، فإنه ليس سيئًا للغاية، لأنه يحتل المركز السادس عشر.

وجات صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الماضي على النحو التالي :

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لوكا يوفيتش - فرانكفورت

إيدين هازارد - تشيلسي

فيرلاند ميندي - ليون

ألفونس أريولا - باريس سان جيرمان.

رودريجو سيلفا دو جويس - سانتوس.

إيدير ميليتاو - بورتو.