رياضة | أول رد من اتحاد الكرة على أزمة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من اتحاد الكرة على أزمة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجناينى أنه تم فتح تحقيق في أزمة عدم إعتماد صوت مصر في إختيار اللاعب الأفضل في العالم والذى كان مرشح لها النجم المصري محمد صلاح.

وأثيرت خلال الساعات الماضية أزمة بعد غضب محمد صلاح من عدم إختياره من الممثلين المصرين في جائزة اللاعب الأفضل في العالم مما جعل اللاعب يحذف مسمي "لاعب منتخب مصر" من بياناته على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" ويترك فقط لاعب ليفربول الإنجليزى.

وجاء بيان اتحاد الكرة عقب الأزمة التى حدثت خلال الساعات الأخيرة، كالأتي :

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصويت مصر في مسابقة الأفضل على مستوى العالم و السبب الذي أدى لعدم اعتماد صوت مصر،و أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم استفسارا للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الواقعة.

الاتحاد المصري لكرة القدم قد أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا يوم 15 أغسطس الماضي قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام ، وتم تأكيد تسلم استمارة التصويت من قبل الفيفا في اليوم الأخير للتصويت الموافق 19 أغسطس ، وقبل تسلم اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد مسئولياتها ، حيث صدر قرار الفيفا بتشكيلها يوم 20 أغسطس الماضي.

قام بالتصويت عن مصر كابتن المنتخب الوطني أحمد المحمدي بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت .

يذكر أن كلا الصوتين قد منحا محمد صلاح نجم مصر المرتبة الأولى في الاختيار