رياضة | محمد صلاح يفاجئ متابعيه عبر "انستجرام" (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفاجئ متابعيه عبر "انستجرام" (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت أزمة جديدة خلال الساعات الأخيرة بين محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والاتحاد المصري لكرة القدم السابق، خاصة بعد عدم إرسال تصويت مدرب المنتخب وقائده في حفل The best لجائزة أفضل لاعب في العالم.

ونشر صلاح صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع علم مصر قائلا : "‏مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا".

وكان ايهاب لهيطة مدير منتخب مصر السابق أكد أنه قد أرسل بالفعل تصويت أحمد المحمدي قائد منتخب مصر وخافيير اجييري مدرب الفراعنة السابق إلى اتحاد الكرة المصري، وكان الثنائي قد صوتا بالفعل لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

Advertisements

وحل محمد صلاح رابعا في تصويت افضل لاعب في العالم والذي يقدمه الاتحاد الدولي كل موسم، وذلك بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بالجائزة، والوصيف فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وغاب النجم المصري عن تشكيلة افضل اللاعبين خلال عام 2019 بالرغم من حصوله على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وحصد جائزة الحذاء الذهبي في البريمرليج.