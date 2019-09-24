رياضة | بعد أزمته مع الاتحاد المصري.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمته مع الاتحاد المصري.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى اللاعب المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي غضبه من الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات الأخيرة، وذلك عقب عدم إرسال التصويت الخاص بقائد المنتخب ومدرب المنتخب في حفل الاتحاد الدولي لأفضل لاعب في العالم.

وعبر صلاح عن حزنه حيث قام بحذف جملة لاعب منتخب مصر من حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الساعات الأخيرة.

وخاض محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 7 مباريات حتى الآن، وكان منها مباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الفريق من فريق نابولي الإيطالي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ.

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بينما لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع لزملائه 3 أهداف، ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات بالبطولة حتى الآن.

ولم يترشح صلاح في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي ضمت الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجح ميسي في حصد الجائزة بالنهاية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن احتلال محمد صلاح المركز الرابع في قائمة الافضل في العالم.

وغاب اللاعب المصري عن التشكيل الأفضل خلال عام 2019، بالرغم من حصد صلاح جائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج ولقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.