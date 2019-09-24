رياضة | العريان يشيد باتحاد الجولف ويحفز لاعبي المنتخب على الفوز بالبطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العريان يشيد باتحاد الجولف ويحفز لاعبي المنتخب على الفوز بالبطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الأمين العام للجنة الأوليمبية ورئيس إتحاد الخماسي الحديث المهندس شريف العريان بجهود اتحاد الجولف فى تنظيم واستضافة البطولة العربية للناشئين والسيدات المقامة حاليا بالقاهرة بملعب جولف نادى دريم لاند بمشاركة 10 دول عربية .

وأثنى العريان على حفل افتتاح البطولة موجها شكره إلى إتحاد الجولف .

وعقد شريف العريان اجتماعا مع لاعبى ولاعبات منتخب مصر من اجل تحفيزهم في حضور نائب رئيس إتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى تيمور أبو الخير والمستشار الفنى للاتحاد محمد عطاالله .

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وطالب العريان اللاعبين واللاعبات بالتركيز وبذل اقصى الجهد من أجل المنافسة بقوة على البطولة العربية للجولف والفوز باللقب .

ومن جانبه توجه نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى تيمور ابو الخير بالشكر إلى المهندس شريف العريان وتلبيته الدعوة واجتماعه باللاعبين من أجل تحفيزهم والشد من ازرهم فى البطولة .

وأكد أبو الخير أن اتحاد الجولف يسير وفق برنامج خاص للناشئين لاعدادهم للمنافسة فى كل البطولات وذلك بالتوازى مع توسيع قاعدة البراعم والناشئين.