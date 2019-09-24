رياضة | ريال مدريد يسعى لمواصلة الإستفاقة في معقله أمام أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسعى لمواصلة الإستفاقة في معقله أمام أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن فريق ريال مدريد الإسباني، يسعى لحماية تصدره لجودول بطولة الليجا الإسبانية، على ملعبه، سانتياجو برنابيو، عندما يواجه فريق أوساسونا بالجولة الخامسة من الدوري.

وأوضحت التقارير أنه كما لو كانت مباراة تنس، حيث يتعين على ريال مدريد تعزيز فوزه في ملعب رامون سانشيز بيزخوان على اشبيلية، مع العلم أنه يعاني الأبيض في الديار.

وقد حقق هذا الموسم بالفعل نقطتين في مباراتين فقط تعادل ضد بلد الوليد وفاز ليفانتي مع العديد من المشاكل، لذلك ملعب ريال مدريد مشكلة معلقة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن عودة ريال مدريد للعب على ملعبه سانتياجو برنابيو كحصن منيع ضرورية لسباق الفريق على لقب الدوري، في الموسمين الأخيرين لم يكن الأمر كذلك.

ولكن مع السقوط في المنزل كان مستحيل تتبع مسار الغريم التقليدي برشلونة في قمة الترتيب، خسر ريال مدريد 11 نقطة في ثاني موسم لزيدان تعثر خمس مرات في بيرنابيو، ولكن واحدة فقط في شكل هزيمة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، إلى أن هناك مشكلة أخرى بعد وصول زيدان للولاية الثانية ينتظر حلها، مع تعزيز الديناميكية الإيجابية قبل ديربي واندا ميتروبوليتانو، إستعادة البرنابيو أمر حيوي بعد أن تطرق الخصوم الموسم الماضي جرح الأبيض في أسبع أسود في سانتيانجو برنابيو.