رياضة | بريزنتيشن توقع عقد رعاية مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريزنتيشن توقع عقد رعاية مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن جلسة التفاوض التى تمت بمقر نادي الإتحاد بحضور منتصر النبراوي وزكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة لم تستمر طويلاً واتفق الطرفين على جميع الامور الخاصة بالتعاقد ، موجها الشكر لمسئولو بريزنتيشن على مساندة الأندية الشعبية و الجماهيرية وتحديداً الاتحاد الممثل للكرة المصرية فى البطولة العربية برفقة نادي الإسماعيلي.
كما أثني منتصر النبراوي على مسئولو نادي الاتحاد السكندري والإحترافية فى التعامل مؤكداً أن الجلسة كانت مثمرة للغاية وتم الإتفاق على عقد رعاية لمدة 3 مواسم ، مؤكداً أن الاتحاد السكندري من الأندية الكبيرة فى مصر و العالم العربي وتحظى بإهتمام ومتابعة كبيرة ونفس الأمر لباقي الأندية المصرية.