رياضة | بريزنتيشن توقع عقد رعاية مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريزنتيشن توقع عقد رعاية مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبرواي فى تجديد عقد رعاية مع نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ، لمدة 3 مواسم ، لتواصل الشركة الراعية نجاحاتها فى الفترة الأخيرة بتجديد التعاقد مع أكثر من نادي فى الدورى الممتاز.

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن جلسة التفاوض التى تمت بمقر نادي الإتحاد بحضور منتصر النبراوي وزكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة لم تستمر طويلاً واتفق الطرفين على جميع الامور الخاصة بالتعاقد ، موجها الشكر لمسئولو بريزنتيشن على مساندة الأندية الشعبية و الجماهيرية وتحديداً الاتحاد الممثل للكرة المصرية فى البطولة العربية برفقة نادي الإسماعيلي.

كما أثني منتصر النبراوي على مسئولو نادي الاتحاد السكندري والإحترافية فى التعامل مؤكداً أن الجلسة كانت مثمرة للغاية وتم الإتفاق على عقد رعاية لمدة 3 مواسم ، مؤكداً أن الاتحاد السكندري من الأندية الكبيرة فى مصر و العالم العربي وتحظى بإهتمام ومتابعة كبيرة ونفس الأمر لباقي الأندية المصرية.