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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسبب الوافد الجديد الأرجنتيني ماورو إيكاردي، وزوجته واندا نارا، في ظهور خلاف في صفوف فريق باريس سان جرمان، منذ اليوم الأول للاعب في الفريق، وذلك مع مواطنيه الأرجنتينيين.
صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ذكرت أن النجمين أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، لم يرحبا بانضمام اللاعب المثير للجدل ماورو إيكاردي لفريقهما.
الصحيفة أوضحت أن سبب “مقاطعة” دي ماريا وباريديس لإيكاردي، هو زواج الأخير من واندا نارا، والطريقة التي تم بها الارتباط، بعد أن كانت واندا متزوجة من الأرجنتيني ماكسي لوبيز.
إيكاردي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع أبرز لاعبي الأرجنتين، وعلى رأسهم ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بسبب زواجه من نارا، التي كانت زوجة صديق إيكاردي المقرب، لوبيز.
علاقة إيكاردي بنارا تطورت بعد أن عرّفه لوبيز عليها، حتى وصل الأمر للخيانة الزوجية من قبل نارا، قبل أن تحصل على الطلاق وتتزوج إيكاردي، في قصة قديمة لكنها تثير الجدل حتى اليوم.. وزاد إيكاردي الطين بلة بحصوله مع نارا على حق رعاية الأطفال، الأمر الذي حرم لوبيز من أبنائه.
وانتقل إيكاردي لصفوف باريس سان جرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، قادما من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة، بعد خلاف كبير مع إدارة النادي على الأجر.
كانت هذه تفاصيل خبر ماورو إيكاردي وزوجته يتسببان في أول فتنة بحديقة الأمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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