تعرف على سر كتابة فيرجيل فان دايك لوصيته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لحادثة خلال فترة مراهقته كاد على أثرها أن يفقد حياته.

ديك لوكين، المدرب السابق لرديف نادي غرونينغين الهولندي حيث نشأ فان دايك، قال في تصريحات نقلتها مجلة “فور فور تو”: إن اللاعب صاحب الـ28 عاما كاد على حافة الموت بسبب مرض أصابه.

لوكين أضاف: تعرض فيرجيل فان دايك للمرض في 2012، وظننا أنه أصيب بالزكام، لكن تبين لاحقا أنه مرض صعب.. ولم يتعرف الأطباء في المستشفى المحلي على حالة اللاعب، لكن الأمر ازداد سوءا وتم أخذه للعناية المركزة ليكتشف لاحقا أنه مصاب بالتهابات في منطقة البطن، شملت الزائدة الدودية والغشاء البريتوني والكلى.

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المدرب تابع: وصلت خطورة الأمر إلى الحد الذي دفع اللاعب إلى كتابة وصية لوالدته في حال وفاته، بعد أن ساءت حالته الصحية.. لكن بعد إجراء عملية جراحية، تحسنت حالة فان دايك شيئا فشيئا، وتعافى بعدها وعاد لفريقه غرونينغين.

فان دايك كان قد صرح في مقابلة عام 2012 قائلا: أنا ووالدتي ناقشنا عدة احتمالات، وقعت بعدها على بعض الأوراق التي كانت ستمنح والدتي بعض المال في حال وفاتي، لم نرغب في التحدث بالأمر لكن كان عليّ اتخاذ هذه الخطوات.

فان دايك تعافى من المرض “الغريب” الذي أصابه، واستمر بالتألق بعدها حتى أصبح من أفضل لاعبي العالم مع فريقه الحالي ليفربول.