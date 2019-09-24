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أليجري يتخذ أولى خطوات التدريب في الدوري الإنجليزي

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بدأ ماسيميليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي السابق في إتخاذ أولى خطوات الدخول في التدريب بالدوري الإنجليزي الممتاز.

أول خطوة من أليجري للدخول في عالم الكرة الإنجليزية

وأكدت صحيفة " توتو سبورت" الإيطالية أن أليجري يخوض دروسا مكثفه في اللغة الإنجليزية استعدادا لدخوله في خطوة تدريب جديده في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع أليجري

وكشفت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد للتعاقد مع أليجري في حالة التخلي عن أولى جونار سولشاير مدرب الفريق بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع توماس توخيل مدرب نادي باريس سان جيرمان في حالة لم تتحسن ننائج سولشاير.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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