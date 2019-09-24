شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يؤكد غياب شاكيري عن مواجهة كأس الرابطة والان مع التفاصيل
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء رسميا غياب السويسري "شيردان شاكيري" لاعب وسط الفريق عن مباراة نادي ام كيه دونز القادم في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.
سبب غياب شاكيري عن ليفربول في كأس الرابطة
وأكد نادي ليفربول في بيان رسمي أن سبب غياب شاكيري عن مباراة ام كيه دونز هو معاناته من إصابة تعرض لها خلال تدريبات الأمس الإثنين بسبب شعوره بآلام في السمانة وسيخضع لفحص طبي لتحديد حجم الإصابة وفترة غيابه عن الملاعب.
موعد مباراة ليفربول في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية
ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي أم كيه دونز غدا الأربعاء 25 سبتمبر ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.
يذكر أن نادي ليفربول هو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.
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