شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرشح أسطورة ليفربول لخلافته في تدريب الفريق والان مع التفاصيل

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن خلافته في عالم التدريب خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء عقده معه الريدز.

وقال يورجن كلوب، في تصريحات لمجلة "فور تو فور" الإنجليزية: "إذا تم إقالتي من تدريب ليفربول غدا، سيصبح دني دالجليش هو الأقرب لخلافتي".

وأضاف: "سأرشح ستيفن جيرارد لخلافتي في الفريق، حال طلبت مني إدارة ليفربول ذلك، لأنه أرى الشخص المناسب في هذا المكان، وسوف أدعمه وأقوم بمساعدته رغم توليه وظيفتي".

Advertisements

وتابع كلوب: "لست إنسانا عبقريا أو مثاليا مع ليفربول، لكنني أعطى الفريق 100% من كامل طاقتي ومجهودي".

وكان يورجن كلوب توج بجائزة أفضل مدرب في العالم أمس، الاثنين، من قبل الفيفا، بعد صراع مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وبوكيتينو، مدرب توتنهام.

يذكر أن ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.