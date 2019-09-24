شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء غريب من صلاح على حساباته بمواقع التواصل الإجتماعي والان مع التفاصيل

قام المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر بإتخاذ إجراء غريب على حسابه على موقع التواصل "إنستجرام" منذ قليل.

صلاح يزيل منتخب مصر من حسابه على إنستجرام

وقد قام محمد صلاح نجم نادي ليفربول بإزالة أنه لاعب في منتخب مصر من الوصف التوضيح الخاص به على حسابه على إنستجرام وتويتر.

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ولم يستطع أحد حتى الآن فهم سبب الإجراء الذي قام به صلاح منذ قليل على حسابه بإنستجرام.

موعد مباراة ليفربول القادمة

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي أم كيه دونز غدا الأربعاء 25 سبتمبر ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

يذكر أن نادي ليفربول هو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 6 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.