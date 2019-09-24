شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من اتحاد الكرة بشأن التصويت لـ محمد صلاح في مسابقة The Best والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، استفسارًا للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن سبب عدم اعتماد التصويت المصري ضمن أصوات مسابقة (الأفضل على مستوى العالم)، التي حل خلالها محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي رابعًا .
وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل صوتي مصر إلى الفيفا رسميا في 15 أغسطس الماضي، قبل انتهاء المدة المحددة بأربعة أيام، حيث انتهى التصويت يوم 19 أغسطس.
وقام بالتصويت عن مصر كابتن الفريق أحمد المحمدي، بينما تولى التصويت عن المدير الفني الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأول، الذي أوكل له تسيير الأمور العاجلة للمنتخب الأول بعد إقالة الجهاز الفني السابق وعدم تعيين جهاز فني جديد في ذلك الوقت.
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