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5G يقتحم ملاعب البوندسليغا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)

اختبرت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس (الإثنين) خلال مباراة فولفسبورغ وهوفنهايم (1-1) تطبيقا مرتكزا على الجيل الخامس لشبكات الخلوي، يوفر للمشجعين كل الإحصاءات في الوقت الفعلي على هواتفهم الذكية، وذلك في سابقة على المستوى الدولي.

وبفضل هذه التكنولوجيا الناشئة، يوجّه المتفرجون والصحفيون في المنصة هواتفهم الذكية (إذا كانت متوافقة مع شبكة الجيل الخامس) نحو أرض الملعب، فتظهر المباراة على شاشاتهم مع بيانات تفصيلية إضافية.

وبنقرة بسيطة على أحد اللاعبين تظهر سرعته في الوقت الفعلي، وكل الإحصاءات: التمريرات الناجحة، والمهدرة، وعدد الكيلومترات المقطوعة.

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وأصبح ملعب فولكسفاغن أرينا الأول في ألمانيا يتم تجهيزه بالبنية التحتية اللازمة. وتمكن المتفرجون والصحفيون الذين اختبروا التجربة من مشاهدة المباراة من خلال شاشات هواتفهم الذكية وليس النظر إلى أرض الملعب.

وقال ممثل رابطة الدوري أندرياس هايدن إن «الأمر لا يتعلق باستبدال الطريقة الحالية لعيش كرة القدم، بأهازيجها، وأعلامها، وجعتها، ونقانقها المشوية، بل نريد منح إضافة لبعض المجموعات المستهدفة».

والشبكة الرابعة ليست متوافرة في كل مكان في ألمانيا، وقد بدأت للتو بتجهيز نفسها بالجيل الخامس. وتتواجد في البلاد راهنا 50 محطة تشغيلية فقط، بحسب مدير الابتكار وخدمات المستهلك في شركة فودافون المشغّلة ميكايل راينارتس، التي أجرت التجربة في فولفسبورغ.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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