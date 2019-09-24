اخبار الرياضه

منع كاريلو والفرج من مواجهة التعاون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منع كاريلو والفرج من مواجهة التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

فضل المدرب الهلالي رازفان إراحة الثنائي كاريلو وسلمان الفرج في مباراة الفريق التي ستقام بعد غد أمام التعاون ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير للمحترفين، إذ فرض عليهما برنامجاً علاجياً من أجل تجهيزهما لمباراة الفريق الآسيوية التي ستقام يوم الثلاثاء القادم بالدوحة ضمن ذهاب دور الـ(4) من بطولة دوري أبطال آسيا، في الوقت الذي استعاد فيه الجهاز الفني اللاعب عبدالله عطيف بعد اكتمال جاهزيته وستكون مشاركته بيد المدرب رازفان.

ميدانياً واصل الفريق الهلالي مساء اليوم استعداداته للقاء غدٍ، إذ بدأ المران بتدريبات لياقية وفنية، بعدها فرض المدرب مناورة على منتصف الملعب، طبق فيها بعض الجمل التكتيكية التي سيطبقها في المباراة القادمة.

على صعيدٍ آخر طرحت شركة صلة مساء اليوم تذاكر لقاء ‫الهلال والتعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع كاريلو والفرج من مواجهة التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا