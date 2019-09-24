شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألفا ثمن نقاط النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) بدأ الأهلي تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام النصر مساء الجمعة القادم في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير بدأ الأهلي تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام النصر مساء الجمعة القادم في قمة الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاءت انطلاقة التحضيرات للمواجهة وسط أجواء معنوية جيدة عقب استلام المدرب الوطني صالح المحمدي للمهام الفنية خلفاً للمقال برانكو وإجراء تغييرات جذرية على التشكيلة الأساسية للفريق، ما ظهرت بوادره فوراً من خلال الانتصار المهم على الفتح في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، وعلى رغم الأجواء الجيدة داخل المعسكر الأخضر قبل مواجهة النصر، إلا أن المحمدي مازال يعاني من الغيابات بداعي الإصابات، حيث لايزال وضع الثنائي البوسني زوكانوفيتش وساريتش غير واضح من ناحية جاهزيتهم لمواجهة النصر من عدمه، وكان الفريق قد خاض لقاء وديا أمام الانتصار عقب 24 ساعة من لقاء الفتح استغله المحمدي لإشراك كافة العناصر الغائبة عن صفوف الفريق منذ انطلاقة الموسم ومن بينها العائد للتو من الإصابة معتز هوساوي الذي شارك لمدة 70 دقيقة، كما شهد اللقاء الودي مشاركة الظهير الأيسر خالد البركة المنتقل إلى الأهلي من الحزم ولكنه لم يشارك في أي لقاء بداعي الإصابة. من جهتها رصدت إدارة النادي مبلغ 15 ألفا لكل لاعب في حال الفوز على النصر في الجولة القادمة، وذلك ضمن تحضيراتها المعنوية للاعبين قبل القمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 ألفا ثمن نقاط النصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.