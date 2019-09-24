بافور يطير للعراق للتعاقد مع فريق القوة الجوية بعد انتهاء علاقته بالاسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل
ودخل نادى القوة الجوية العراقى فى مفاوضات مع ريتشارد بافور مدافع الإسماعيلى تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد خروجه من حسابات الدراويش وعدم قيده فى قائمة الفريق للموسم الجديد.
وقضى ريتشارد بافور فى صفوف الإسماعيلى أربعة مواسم تألق خلالها وسجل أهدافاً مؤثرة، لكن تراجع مستواه فى الموسم الأخير بعد الإصابة التى تعرض لها.
ونال مدافع الاسماعيلي السابق ريتشارد بافور تحية خاصة على هامش مواجهة أهلي بني غازي الليبي التي حضرها المدافع الغاني في ستاد الاسماعيلية وفاز بها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الـ ٣٢ للبطولة العربية.
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