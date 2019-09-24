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شكرا لقرائتكم بريزنتيشن توقع عقد رعاية مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم جديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري أن جلسة التفاوض التى تمت بمقر نادي الإتحاد بحضور منتصر النبراوي وزكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة لم تستمر طويلاً واتفق الطرفين على جميع الامور الخاصة بالتعاقد ، موجها الشكر لمسئولو بريزنتيشن على مساندة الأندية الشعبية و الجماهيرية وتحديداً الاتحاد الممثل للكرة المصرية فى البطولة العربية برفقة نادي الإسماعيلي.
كما أثني منتصر النبراوي على مسئولو نادي الاتحاد السكندري والإحترافية فى التعامل مؤكداً أن الجلسة كانت مثمرة للغاية وتم الإتفاق على عقد رعاية لمدة 3 مواسم ، مؤكداً أن الاتحاد السكندري من الأندية الكبيرة فى مصر و العالم العربي وتحظى بإهتمام ومتابعة كبيرة ونفس الأمر لباقي الأندية المصرية.
منتصر النبراوي رئيس شركة برزنتيشن على يسار محمد مصيلحى رئيس الاتحاد السكندري
برزنتيشن تجدد عقد رعاية الاتحاد السكندري
برزنتيشن توقع عقد رعاية الاتحاد السكندري
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