بعد حذف محمد صلاح «منتخب مصر» من صفحته الشخصية .. تحرك عاجل من اتحاد الكرة

الموجز

في أول رد فعل بعد اشتعال تويتر بسبب التخلي عن صلاح في تصويت اللاعب الأفضل ، قرر اتحاد كرة القدم إرسال خطاب رسمي، إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"؛ للاستفسار عن اعتماد التصويت المصرى فى اختيار أفضل لاعب فى العالم وفقا لصدى البلد .

وكانت حالة كبيرة من الجدل فرضت نفسها داخل الشارع الكروى نتيجة اعتماد التصويت المصرى "مدرب المنتخب وقائد المنتخب" فى اختيار أفضل لاعب فى العالم.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي قوائم أصوات مدربي وقادة المنتخبات التي شاركت في التصويت، والتي خلت من تواجد مدرب وقائد منتخب مصر.

وكان ليونيل ميسى فاز بلقب أفضل لاعب فى العالم خلال الحفل الكبير الذي أقامه الاتحاد الدولي للعبة فى مدينة ميلانو بإيطاليا أمس، وحل فان دايك فى المركز الثانى ومن بعده كريستيانو رونالدو صاحب المرتبة الثالثة ومحمد صلاح فى المركز الرابع.