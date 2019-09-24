محمد صلاح يرد «الصفعة» لإتحاد الكرة وبحذف «منتخب مصر» من بياناته على تويتر

الموجز

كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مفاجأة كبيرة بعدما نشر وثيقة تتضمن أسماء كباتن ومدربى منتخبات العالم، ولم تتضمن اسم كابتن منتخب مصر أحمد المحمدى أو خافيير أجيرى المدير الفنى السابق وقت التصويت.

في تخلي واضح عن اللاعب المصري محمد صلاح وهو الأمر الذي سبب له صدمة كبيرة .

وفي أول رد من أبو مكة، قام بحذف اسم منتخب مصر من على حسابه، حيث كان يعرف نفسه بأنه لاعب فى صفوف ليفربول ومنتخب مصر، لكنه اكتفى بليفربول وحذف اسم المنتخب من تعريفه عبر حسابه على تويتر.

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وفي تقرير لليوم السابع عن أزمة صلاح ، جاء فيه أنه على الرغم من ضمان صلاح لـ15 نقطة من مصر منطقيًا وهى الخاصة بمدرب المنتخب وكابتن الفريق وإعلامى المصرى، إلا أن الفرعون لم يحصل سوى على نقطة واحدة فقط، وخسر 14 فى السباق الشرس لجائزة أفضل لاعب فى العالم، حيث حصل على المركز الثالث من هانى دانيال الصحفى المصرى الذى شارك بالتصويت، والذى أرسل صوته مباشرة إلى الفيفا، بينما لم يحصل على أى صوت من خافيير أجيرى مدرب المنتخب وأحمد المحمدى كابتن الفراعنة وهى مسئولية جميعة اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبد الغنى.

وخرج علينا مجدى عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين بتغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها إن محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا فى العالم، على الرغم من الخطأ الجسيم بغياب الأصوات المصرية عن الفرعون، فهل تعمد نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق التسبب فى هذا الخطأ الجسيم، ومن يحاسب الجمعية على هذا الخطأ الذى كاد أن يرفع محمد صلاح من المركز الرابع إلى مركز أكثر تقدمًا؟.

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