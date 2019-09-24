انت الان تتابع زيدان مدرب ريال مدريد محبط من الإصابات بعد استبعاد ميندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفرنسي زين الدين زيدان

عبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن احباطه من قائمة إصابات طويلة في فريقه هذا الموسم بعد الاعلان عن غياب المدافع فيرلان ميندي عن مواجهة أوساسونا غدا الأربعاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وواجه ريال مدريد صعوبات في بداية الموسم الجديد حيث تعرض الكثير من اللاعبين لمشاكل مع الاصابات حتى الآن.

وتعرض المدافع الفرنسي ميندي لثاني إصابة عضلية منذ الانضمام من ليون هذا الصيف.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحفيا "يضايقني هذا الأمر كثيرا لاني لا أرغب في إصابة اللاعبين. لكن الاصابات جزء من عالم كرة القدم ولا تقلقني".

وتابع "غياب فيرلان يضايقني لانه يلعب جيدا وينسجم معنا. سنتحلى بالصبر ولن نتعجل عودته".

وألمح زيدان، الذي خسر أيضا جهود المهاجم ماركو أسينسيو لفترة طويلة بسبب إصابة في الركبة، إلى احتمال تعافي ثنائي خط الوسط لوكا مودريتش وإيسكو بعد أن غابا عن آخر أربع مباريات للفريق في الدوري.

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كما يبدو أن المشكلة التي تعرض لها مارسيلو في الظهر وتسببت في غياب اللاعب البرازيلي عن الفريق الأسبوع الماضي ليست بالغة السوء كما كان يعتقد في بادئ الأمر.

وقال زيدان "حالة اللاعبين الثلاثة تتحسن واقتربوا من العودة وسندرس خياراتنا لمباراة أوساسونا".

وقال المدرب الفرنسي إن الجهاز الفني لا يتحمل مسؤولية إصابة اللاعبين.

وتابع "الجهاز المسؤول عن اللياقة البدنية يفكر دائما في مصلحة اللاعبين وأثق في الفريق المعاون.

"أظهرنا بالفعل اننا نعرف تماما ما نفعله. عملنا بكل جد في فترة الاعداد للموسم ولسنا الفريق الوحيد الذي يعاني من مشاكل مع الإصابات. هناك الكثير من العوامل تقف وراء ذلك".

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن أتليتيك بيلباو المتصدر.