شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالة إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

غرد النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعد ما أثير حول حذفه عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي على حسابه بـ«تويتر».

ونشر «صلاح» صورة له أمام خلفية بعلم مصر وعدد من الجماهير معلقًا عليها قائلًا: «مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا».

وحذف النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي بحسابه الرسمي على «تويتر».

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وتظهر صورة قديمة للحساب، كانت قد ألتقطها «المصري بلس» سابقًا أثناء رد «صلاح» على إحدى الجماهير قبل عدة أشهر، وجود اسم مصر في تعريفه الشخصي، إذ عرف نفسه كـ«لاعب كرة قدم في ليفربول ومصر».

ويخلو حاليًا حساب اللاعب من اسم مصر في تعريفه الشخصي، إذ يبدو أنه قام بحذفه، كما يظهر في الصورة أدناه، مكتفيًا بتعريف نفسه كـ«لاعب في ليفربول».

وكان محمد صلاح قد حل رابعًا في ترتيب جائزة «أفضل لاعب في العالم» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما ظهر عدم تصويت الاتحاد المصري بالمسابقة.