شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يصل قندق الإقامة في تونس استعدادا للأهلي الليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالإسماعيلى فندق الإقامة فى مدينة سوسة والتى تبعد عن مطار قرطاج بنحو 150 كيلو متر. ويحل الإسماعيلى ضيفا مساء الجمعة على فريق أهلى بنى غازى الليبى باستاد مصطفى بن جنات فى مدينة المنستير ، لحساب جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وظهرت علامات الارهاق والتعب على البعثة بعد رحلة سفر امتدت حتى فندق الإقامة ما يزيد عن 6 ساعات. Advertisements وكانت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية انتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويكفى للدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .

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