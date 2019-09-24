شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انطلاق البطولة الأفريقية لكرة اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويسعي أبطال اليد لتحقيق إنجاز ليصبح اول فريق في افريقيا يصل للتتويج رقم 12 بأبطال الدوري ليتخطي المجمع البترولي الجزائري الذي يتساوي معه بـ 11 لقبأ.
كما يرغب الزمالك أيضا فى الفوز باللقب للمرة الثالثة علي التوالي بعد تحقيق لقبي 2017 و 2018 ليحتفظ بكأس البطولة للمرة الثالثة هذا الموسم .
ويطمح يد الزمالك في الفوز ببطولة افريقيا ابطال الدوري ليتأهل للعب السوبر الافريقي في شهر ابريل المقبل أمام النجم الساحلي التونسي والفائز منهما يتأهل لكأس العالم للاندية 2020 .
أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل عن وقوع نادى الزمالك فى المجموعة الثانية التى تضم أندية كلا من ، وداد سمارة المغربى و فاب الكاميرونى و ايتوال الكونغولي و اسبورتيفو برايا من الرأس الأخضر .
فيما وقع سبورتنج السكندرى فى المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، انتر كلوب الأنجولى و جى اس كى الكونغولي و رد ستار الإيفواري واتليتكو دى مانديلو من الرأس الأخضر .
أقيمت القرعة اليوم فى نيامى بالنيجر على هامش بطولة أفريقيا للناشئات.
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